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محدث.. الأسهم الأوروبية ترتفع بالختام مع ترقب توقيع الصفقة التجارية

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محدث.. الأسهم الأوروبية ترتفع بالختام مع ترقب توقيع الصفقة التجارية محدث.. الأسهم الأوروبية ترتفع بالختام مع ترقب توقيع الصفقة التجارية

مباشر: غلب الارتفاع على مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن شهدت جلسة متقلبة مع اقتراب موعد توقيع الصفقة التجارية الأولية.

وارتفعت أسهم شركات السلع المنزلية بنحو 0.6 بالمائة، كما صعد قطاع السفر والترفية بنحو 0.7 بالمائة ليكونا أكبر الرابحين في البورصات الأوروبية.

ويأتي أداء البورصات الأوروبية بالتزامن مع وصول المفاوضين الصينيين إلى واشنطن قبيل توقيع الصفقة التي طال انتظارها بين الولايات المتحدة والصين غداً الأربعاء.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية مساء أمس الإثنين أن الولايات المتحدة أسقطت تسمية الصين كتلاعب بالعملة، في خطوة تسبق عملية التوقيع.

ويأتي الاتفاق بعد أكثر من 18 شهراً من نزاع الند للند بين أكبر اقتصادين حول العالم.

وعند ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.3 بالمائة عند مستوى 419.5 نقطة، في حين زاد المؤشر البريطاني "فوتسي" بنسبة هامشية 0.06 بالمائة ليصل إلى 7622.3 نقطة.

بينما استقر المؤشر الألماني "داكس" ليغلق التعاملات عند مستوى 13456.4 نقطة.

كما ارتفع المؤشر الفرنسي "كاك" بنسبة طفيفة 0.08 بالمائة مسجلاً 6040.8 نقطة.

وبحلول الساعة 5:10 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر اليورو مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 1.1131 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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