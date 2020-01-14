مسؤول روسي: البنك المركزي بحاجة لخفض مستهدف التضخم

مباشر: قال رئيس غرفة مراجعة الحسابات في روسيا إن البنك المركزي بحاجة لخفض مستهدف التضخم البالغ 4 بالمائة، مع حقيقة أنه أصبح خارج السياق حالياً وسط تباطؤ زيادة الأسعار في العام الماضي.

وأضاف "إليكسي كودرين" في تصريحات لوكالة "إر.إي.إيه" الروسية، اليوم الثلاثاء، أن التضخم سيستمر في التباطؤ خلال العام أو العامين المقبلين.

وتابع المسؤول الروسي: "في وقت ما سيتعين علينا الانتقال إلى مستهدف جديد للتضخم".

وكان "كودرين" أحد كبار المسؤوليين الذين اقترحوا علنًا أن البنك المركزي يجب عليه تغيير مستهدف التضخم المستمر منذ أكثر من خمس سنوات.

ويتوقع البنك المركزي في روسيا أن معدل التضخم سوف يتراوح بين 3.5 بالمائة إلى 4 بالمائة بنهاية عام 2020، وأنه سيظل بالقرب من مستوى 4 بالمائة بعد ذلك.

وكانت روسيا قد خفضت معدل الفائدة 5 مرات في العام الماضي، في مسعى لتحفيز النمو الاقتصادي في البلاد.