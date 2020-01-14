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بدعوة لمصر والإمارات وتركيا..ألمانيا تعقد مؤتمراً بشأن ليبيا الأحد المقبل

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مباشر: كشفت ألمانیا عن أن مؤتمر برلین حول الأزمة اللیبیة سیعقد یوم الأحد المقبل.

وأوضح المركز الإعلامي التابع لوزارة الخارجية الألمانية، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الثلاثاء، أن المستشارة أنجيلا ميركل، قررت الاتفاق مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الدعوة إلى مؤتمر ليبيا الذى سيعقد يوم الأحد 19 يناير/كانون الثاني.

ونوه المركز الألماني، أن المؤتمر سيعقد في مقر المستشارية في برلين، وسيكون على مستوى رؤساء الدول والحكومات.

وأكدت، أن المؤتمر دعا رئيس الوزراء الليبي، فايز السراج، واللواء خليفة حفتر، بحضور الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي و الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية.

وأشارت الخارجية الألمانية إلى أن المؤتمر سيتم بحضور دول الولايات المتحدة، وروسيا، وبريطانيا، وفرنسا، والإمارات، وتركيا، والكونغو، وإيطاليا، ومصر، والجزائر.

وذكرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في 11 يناير الجاري، أن محادثات السلام الليبية ستعقد في برلين، وسط دعوات تركية وروسية لأطراف الصراع بوقف إطلاق النار.

 

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