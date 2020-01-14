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النواب الأمريكي يصوت غداً على إرسال مادتي مساءلة ترامب لـ"الشيوخ"

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النواب الأمريكي يصوت غداً على إرسال مادتي مساءلة ترامب لـ"الشيوخ" النواب الأمريكي يصوت غداً على إرسال مادتي مساءلة ترامب لـ"الشيوخ"

مباشر: يعتزم مجلس النواب الأمريكي التصويت على إرسال مادتي مساءلة الرئيس دونالد إلى مجلس الشيوخ غداً الأربعاء.

وكانت "نانسي بيلوسي" رئيسة مجلس النواب أعلنت الجمعة الماضية أنه سيتم إرسال لائحة اتهام ترامب إلى "الشيوخ" في الأسبوع الجاري.

وقال النائب الديمقراطي "حكيم جيفريز" خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "أشارت رئيس مجلسة النواب إلى أن مواد المساءلة ستحال إلى مجلس الشيوخ في وقت ما غدًا"، بحسب "سي.إن.بي.سي" الأمريكية.

وفي الشهر الماضي، صوت مجلس النواب لصالح مساءلة ترامب بعد الموافقة على اتهامين وهما إساءة استخدام السلطة بعد مطالبته لأوكرانيا بالتحقيق مع المرشح الرئاسي جو بايدن ونجله، بالإضافة إلى عرقلة تحقيقات الكونجرس.

وأضاف "جيفريز" أن بيلوسي ستعلن أسماء المديرين من مجلس النواب والذين يتصرفون كمدعين في مساءلة ترامب في مجلس الشيوخ في وقت ما قبل التصويت يوم الأربعاء.

مباشر (اقتصاد)

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