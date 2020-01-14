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العملات المشفرة ترتفع 16 مليار دولار.. والبيتكوين تتجاوز 8500 دولار

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العملات المشفرة ترتفع 16 مليار دولار.. والبيتكوين تتجاوز 8500 دولار العملات المشفرة ترتفع 16 مليار دولار.. والبيتكوين تتجاوز 8500 دولار

مباشر: ارتفعت قيمة الأصول المشفرة بأكثر من 16 مليار دولار في أقل من 24 ساعة، مع إطلاق عقود آجلة لتداول البيتكوين.

وشهدت العقود الآجلة لتداول البيتكوين في بورصة "شيكاغو" أحجام تداولات قوية في أول أيام تعاملاتها اليوم الثلاثاء.

كما استفاد سوق العملات المشفرة من صعود ملحوظ لعملتي "البيتكوين كاش" و"البيتكوين أس في" واللتين انفصلتا عن البيتكوين في عامين 2017 و 2018.

وبحلول الساعة 3:00 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفعت عملة "البيتكوين" بنسبة 7.1 بالمائة لتصل إلى 8678 دولار.

وصعدت عملة "الايثيريوم" بنحو 8.3 بالمائة مسجلة 155.2 دولار، كما ارتفعت "الريبل" بنسبة 6 بالمائة لتصل إلى 0.2244 دولار.

وزادت عملة "البيتكوين كاش" بنحو 23 بالمائة مسجلة 325 دولار، بينما انخفضت "التيثر" بنحو 0.1 بالمائة لتصل إلى مستوى 1.01 دولار.

في حين سجلت عملة "البيتكوين أس في" ارتفاعاَ بنحو 44 بالمائة لتصل إلى 234.5 دولار.

وخلال الفترة نفسها، سجلت القيمة السوقية الإجمالية لكافة العملات المشفرة مستوى 233.9 مليار دولار مقابل 217.6 مليار دولار المسجلة قبل 24 ساعة مضت.

مباشر (اقتصاد)

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