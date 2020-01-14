براءات الاختراع الأمريكية تحقق رقمًا قياسيًا في 2019.. IBM وسامسونج في المقدمة

أصدرت IFI Claims – الشركة المتخصصة في تعقب نشاط براءات الاختراع في الولايات المتحدة – تقريرها السنوي الذي يكشف عن تحقيق رقم قياسي في عام 2019، إذ شهد العام الفائت أكبر عدد من براءات الاختراع الممنوحة من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي USPTO حتى الآن، وقد بلغ عددها 333,530 براءة اختراع.

ويعد هذا الرقم من براءات الاختراع هو الأعلى الذي يُمنح في عام واحد، كما أنه أعلى بنسبة 15% مقارنة بالعام السابق. وعلى غرار العام الماضي، فقد كانت حافظت شركة (آي بي إم) IBM على المركز الأول بأكبر عدد من براءات الاختراع الممنوحة بواقع 9262 براءة اختراع.

يُشار إلى أن القائمة شملت بعضًا من أشهر التقنية الأمريكية، ولكن اللافت أن شركة سامسونج الكورية حلت في المركز الثاني في القائمة بعد الحصول على حقوق 6469 براءة اختراع. وفي المركز الثالث جاءت شركة كانون اليابانية بنحو 3548 براءة اختراع.

وقد شملت القائمة شركات كورية أخرى، وصينية، فضلًا عن الشركة الأمريكية. ففي المركز الرابع جاءت شركة مايكروسوفت بنحو 3081 براءة اختراع، ثم إنتل بنحو 3020 براءة اختراع، ثم إل جي الكورية بنحو 2805 براءة اختراع، ثم آبل بنحو 2490 براءة اختراع، ثم فورد بنحو 2468 براءة اختراع، ثم أمازون بنحو 2427 براءة اختراع.

وتمكنت شركة هواوي الصينية من أن تحجز مكانها في المركز العاشر بنحو 2418 براءة اختراع، ثم شركة كوالكوم بنحو 2348 براءة اختراع، ثم شركة صناعة أشباه الموصلات التايوانية TSMC بنحو 2331 براءة اختراع، ثم شركة صناعة الشاشات الصينية BOE بنحو 2177 براءة اختراع، ثم سوني بنحو 2142 براءة اختراع، ثم جوجل بنحو 2102 براءة اختراع.