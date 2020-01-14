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جوجل تصدر تحديثًا رئيسيًا لخوارزميتها للبحث

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جوجل تصدر تحديثًا رئيسيًا لخوارزميتها للبحث جوجل تصدر تحديثًا رئيسيًا لخوارزميتها للبحث

شركة جوجل أنها أصدرت تحديثًا جديدًا أساسيًا لخوازمية محركها للبحث يحمل تسمية “التحديث الأساسي لشهر يناير 2020“، والذي بدأ بالظهور اليوم، وتبعًا إلى كونه تحديثًا أساسيًا واسع النطاق، فإنه يؤثر على جميع نتائج البحث على نطاق عالمي.

وتجري عملاقة البحث تغييرات كبيرة وواسعة على خوارزمياتها وأنظمتها للبحث عدة مرات في السنة، وذلك لضمان تطوير مهمتها في تقديم المحتوى الموثوق للباحثين عنه، وقد تؤدي هذه التغييرات إلى تحسن أداء بعض الصفحات التي كانت في السابق أقل من قيمتها.

وأوضحت الشركة أن إرشاداتها لهذا التحديث تظل كما هي في التحديثات الأساسية السابقة، بحيث أوضحت أنه لا توجد مشكلة في المواقع التي قد تتأثر سلبًا بالتحديث، مع تأكيدها على أن تلك المواقع لم تنتهك إرشاداتها لمشرفي المواقع، ولم تخضع لإجراءات حسابية أو يدوية.

ولا يستهدف هذا التحديث الجديد أي عامل تصنيف محدد أو تكتيكات غير مرغوب فيها أو نوعًا معينًا من مواقع الويب، ولا يوجد شيء يمكن لمشرفي المواقع تغييره أو تعديله في حال كان الموقع يفقد التصنيف أو حركة المرور، وتقترح جوجل في المقابل التركيز على المحتوى وضمان تقديم أفضل محتوى ممكن لأن هذا ما تسعى خوارزميتها إليه.

وتنبع أهمية تحديث خوارزميات ترتيب البحث من جوجل من كونها تؤثر على كيفية ظهور المواقع وتصنيفها ضمن نتائج البحث، بينما يفيد معرفة متى تجري جوجل هذه التحديثات في مساعدة مدير الموقع على فهم ما إذا كانت التغييرات الحاصلة قد جرت بعد إدخاله تغييرات معينة على موقع الويب أو أنها عائدة إلى شيء غيرته جوجل باستخدام خوارزمية التصنيف.

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وكانت نتائج البحث على الهاتف المحمول قد حصلت في العام الماضي على مظهر جديد، وجلبت جوجل الآن هذا المظهر الجديد لنتائج البحث عبر أجهزة الحواسيب، بحيث يجري عرض أسماء نطاق المواقع وأيقونات العلامات التجارية بشكل بارز، إلى جانب إبراز تسمية الإعلانات بخط عريض.

يذكر أن آخر تحديث أساسي سابق هو التحديث الصادر في شهر سبتمبر 2019، والذي بدا بدون تأثير بالنسبة لعمليات تحسين محركات البحث SEOs ومشرفي المواقع، حيث قال كثيرون إنه لم يكن له تأثير كبير مثل التحديثات الأساسية السابقة، كما أصدرت جوجل تحديثًا في شهر نوفمبر، لكن كان مخصصًا للتصنيفات المحلية.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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