آبل تعتزم بيع 80 مليون هاتف آيفون داعم لشبكات 5G

نشر المحلل مينغ تشي كو Ming-Chi Kuo مذكرة بحثية يتوقع فيها أن تصدر آبل في أقرب وقت في النصف الثاني من عام 2020 أربعة طرز من هاتف آيفون داعمة لشبكات الجيل الخامس 5G، وذلك بعد اتهامات طالت الشركة بأنها أبطأت عن قصد إطلاق أول طرازات iPhone 5G.

وكانت التكهنات السابقة الصادرة عن المحلل مهدي حسيني Mehdi Hosseini من شركة الاستثمار Susquehanna قد أوضحت إمكانية أن تطلق شركة كوبرتينو أولًا نماذج داعمة للطيف المتوسط (الترددات تحت 6 جيجاهيرتز sub-6GHz) في شهر سبتمبر 2020 وأن تؤخر إصدار النماذج الداعمة للطيف عالي التردد أو الترددات العالية (mmWave) إلى شهر ديسمبر 2020 أو يناير 2021.

ويدحض كو هذه التكهنات، قائلًا: إن الإصدارين سيطلقان في وقت واحد في شهر سبتمبر من هذا العام مع بدء الشحنات في أواخر الربع الثالث أو أوائل الربع الرابع، وإن تطوير iPhone 5G مع معياري شبكات الجيل الخامس (sub-6GHz و mmWave) يسير كما هو مخطط له.

وستتلقى خمسة أسواق، هي الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة واليابان وكوريا، هواتف تدعم معياري شبكات الجيل الخامس (sub-6GHz و mmWave)، وهذا هو السبب المزعوم للتأخير.

ويبدو أن أجهزة آيفون الأقل تميزًا ستفتقر إلى دعم معيار الترددات العالية mmWave، وتحصل بعض شركات الاتصالات على هواتف تدعم فقط معيار الترددات تحت 6 جيجاهيرتز sub-6GHz، وهو المعيار الأبطأ من معيار الترددات العالية mmWave، لكنه يتمتع حاليًا بتغطية أفضل بكثير.

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ويقول مينغ تشي كو: إن البلدان ذات التغطية الضعيفة أو المنعدمة لشبكات الجيل الخامس 5G ستتلقى هواتف آيفون بخاصية 5G معطلة، وذلك لتوفير تكاليف التصنيع، ويشير هذا إلى إزالة قطع عتادية من داخل الأجهزة، الأمر الذي لن يسمح لتلك الهواتف بالحصول على دعم لشبكات الجيل الخامس عبر تحديث برمجي.

ويتوقع المحلل أن تبيع شركة آبل ما بين 80 و 85 مليون هاتف آيفون بالاعتماد على إدخالها دعمًا لشبكات الجيل الخامس 5G والتصميم المعاد تجديده ككل، وتعد شركة آبل جهاز آيفون المزود بتقنية 5G لتلك الأسواق التي تدعم شبكات الوضع المزدوج (المستقلة وغير المستقلة) SA/NSA أيضًا.