ترامب يعتزم حضور اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي

مباشر - أحمد شوقي: يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حضور الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي خلال الشهر الجاري.

وأكد "بورجي برنده" رئيس المنتدي الاقتصادي العالمي في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، حضور الرئيس الأمريكي الاجتماع السنوي المقرر عقده في الفترة من 21 إلى 24 يناير/كانون الثاني في دافوس.

ولم يحضر ترامب أو أي مسؤول أمريكي المنتدي الاقتصادي العالمي في العام الماضي بسبب إغلاق أعمال الحكومة.

ومن المقرر أن يشمل الوفد الأمريكي وزير الخزانة ستيفن منوشين ووزير التجارة ويلبر روس، بالإضافة إلى الممثل التجاري روبرت لايتهايزر.

كما سيكون من ضمن الوفد "جاريد كوشنر" مستشار الرئيس الأمريكي، بالإضافة إلى إيفانيكا ترامب.

ويأتي حضور الرئيس الأمريكي رغم استمرار إجراءات مساءلته، والمخاوف المحيطة بالعلاقات مع إيران.