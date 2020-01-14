الأسهم الأمريكية تتراجع بالمستهل مع انطلاق موسم نتائج الأعمال

مباشر: غلب الهبوط على مؤشرات الأسهم الأمريكية لتتراجع من مستويات قياسية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، مع انطلاق موسم نتائج الأعمال الفصلية، وترقب توقيع الصفقة التجارية.

وكشف بنك "جي.بي.مورجان" عن تحقيق أرباح سنوية قياسية في العام الماضي، كما تجاوز الأداء المالي التقديرات في الربع الأخير.

كما ارتفعت أرباح وإيرادات "سيتي جروب" بأكثر من تقديرات المحللين خلال الربع الرابع من عام 2019.

ورغم البداية القوية لنتائج الأعمال إلا أن التوقعات تشير تراجع أرباح شركات "ستاندرد آند بورز" بنحو 2 بالمائة على أساس سنوي.

وينتظر المستثمرون باهتمام توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين والمقرر أن يتم غداً الأربعاء.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إسقاط وسم الصين بالتلاعب بالعملة بعد أن ضمتها لهذا التصنيف في أغسطس/آب الماضي لأول مرة منذ عام 1994.

وكشفت بيانات اقتصادية عن تسارع التضخم السنوي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي.

وبحلول الساعة 2:33 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر مؤشر "داو جونز" الصناعي عند مستوى 28907.7 نقطة.

كما انخفض "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.2 بالمائة إلى 3282.6 نقطة، وتراجع "ناسداك" بنحو 0.1 بالمائة إلى 9263.6 نقطة.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 97.505.