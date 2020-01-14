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إيرادات ليبيا النفطية تسجل نحو 23 مليار دولار خلال 2019

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إيرادات ليبيا النفطية تسجل نحو 23 مليار دولار خلال 2019 إيرادات ليبيا النفطية تسجل نحو 23 مليار دولار خلال 2019

 

مباشر: كشف البنك المركزي في ليبيا عن حجم الإيرادات والإنفاق للدولة -التي تمر بظروف سياسية صعبة - خلال العام الماضي.

وذكر البنك المركزي الليبي في بيان صادر، اليوم الثلاثاء، إن الإيرادات النفطية خلال عام 2019 سجلت 31.39 مليار دينار ليبي ( 22.9 مليار دولار)، بزيادة 4.99 مليار دينار عن التقديرات المالية لنفس الفترة التي بلغت 26.4 مليار دينار.

ويشار، إلى أن إيرادات ليبيا النفطية سجلت 33.5 مليار دينار خلال عام 2018، وفقاً لوكالة "رويترز".

ونوه بيان المركزي، إلى أن إجمالي الإيرادات النفطية والسيادية خلال عام 2019 سجلت 33.92 مليار دينار.

وذكر البيان، أن إجمالي النفقات الفعلية خلال العام الماضي بلغت 45.81 مليار دينار، حيث احتل البند الأكبر منها المرتبات بقيمة 24.51 مليار دينار.

وسجلت ليبيا، وفقاً لبيانات البنك المركزي عجزاً 14.4 مليار دينار ( ما يعادل 10.5 مليار دولار).

والجدير بالذكر، أن البنك المركزي في طرابلس يسيطر على إيرادات النفط التي تحولها المؤسسة الوطنية للنفط وتمثل الغالبية العظمى من دخل ليبيا.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أمس، إن المحادثات الرامية إلى وقف إطلاق نار غير مشروط لأجل غير مسمى في ليبيا فشلت في تحقيق اختراق يوم الاثنين رغم إحراز تقدم جيد.

ترشيحات

"لافروف": محادثات ليبيا تحرز تقدماً وتفشل في التوصل لهدنة "إنتريور" تحقق نمواً في صادراتها إلى ليبيا وساحل العاج مصر ترحب بوقف غير مشروط لإطلاق النار في ليبيا

مباشر (اقتصاد)

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