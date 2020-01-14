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صندوق مشاركة ريت يستحوذ على عقار بـ70 مليون ريال

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صندوق مشاركة ريت يستحوذ على عقار بـ70 مليون ريال صندوق مشاركة ريت يستحوذ على عقار بـ70 مليون ريال

الرياض – مباشر: قالت شركة مشاركة المالية مدير صندوق مشاركة ريت، اليوم الثلاثاء، إن الصندوق أتم الاستحواذ على عقار في مدينة الرياض بقيمة 70 مليون ريال.

وأضافت الشركة، في بيان للصندوق على "تداول"، أنه تم الاستحواذ على صالة عرض البازعي لسيارات تويوتا ولكزس وصالة عرض سيارات سكودا ومركز مخصص لصيانة السيارات في مدينة الرياض، والانتهاء من نقل ملكية العقار لصالح الصندوق.

وأوضح مدير الصندوق، أن تم تمويل الاستحواذ بشكل كامل من التسهيلات البنكية المتاحة للصندوق، والمتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية.

وتوقعت مشاركة المالية أن يتضح الأثر المالي للصفقة في الربع الأول لعام 2020.

ولفتت، إلى أنه سيتم إعادة تأجير العقار على "شركة صالح عبدالله البازعي وأولاده "، بعقد إيجار يمتد إلى 15 سنة - منها 10سنوات ملزمة بموجب سندات لأمر- على أن تبدأ القيمة الإيجارية السنوية بـ 6 ملايين ريال، مع زيادتها كل 5 سنوات بنسبة 10بالمائة.

وأعلنت شركة مشاركة المالية، بصفتها مديراً لصندوق مشاركة ريت، في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عن بدئها في إجراءات استحواذ الصندوق على العقار.

وأنهى الصندوق تعاملات اليوم على تراجع نسبته 1.4 بالمائة، لمستوى 9.30 ريال للوحدة.

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