مساهمو اللجين يناقشون تعديل اسم ونشاط الشركة فبراير المقبل

الرياض ـ مباشر: قرر مجلس إدارة شركة اللجين، عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية، لمساهمي الشركة، للتصويت على تعديل اسم ونشاط الشركة.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم التصويت خلال الجمعية على تغيير اسم الشركة إلى اللجين القابضة.

وأشارت إلى أنه سيتم التصويت على تعديل أغراض الشركة، بحيث تشمل إدارة الشركات التابعة لها، أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها، وتوفير الدعم اللازم لها.

كما تتضمن التعديلات أن تمارس الشركة أنشطتها كشركة قابضة، وفق الأنظمة المتبعة.

وأعلنت الشركة، في يوليو / تموز الماضي، عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة؛ للاستحواذ على الشركة الوطنية لصناعة الأسمدة الكيماوية.

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