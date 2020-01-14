التضخم الأمريكي يسجل أعلى مستوى في 8 سنوات خلال 2019

مباشر: تسارع التضخم في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، كما سجل أعلى مستوى في 8 سنوات خلال 2019.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 0.2 بالمائة خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقارنة مع زيادة 0.3 بالمائة المسجلة في الشهر السابق له.

وكان من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 0.2 بالمائة خلال نفس الفترة.

وارتفع مؤشر أسعار الطاقة بنحو 1.4 بالمائة في الشهر الماضي على أساس شهري، مقارنة مع 0.8 بالمائة في نوفمبر/تشرين الثاني، كما زادت أسعار الغذاء بنحو 0.2 بالمائة.

وبالنسبة لمعدل التضخم الأمريكي خلال الإثنى عشرة شهراً المنتهية في ديسمبر/كانون الأول الماضي فتسارع إلى 2.3 بالمائة، وهى أكبر زيادة منذ أكتوبر/تشرين الأول لعام 2018، مقابل 2.1 بالمائة المسجلة في الفترة المماثلة المنتهية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وخلال العام الماضي، سجل معدل التضخم في الولايات المتحدة على أساس سنوي مستوى 2.3 بالمائة مقارنة مع 1.9 بالمائة في العام السابق له، في أكبر زيادة منذ عام 2011.

وبحلول الساعة 1:50 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 97.536.