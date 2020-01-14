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"مقاصة": الترخيص بالعمل خطوة هامة لتفعيل سوق المشتقات المالية السعودية

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"مقاصة": الترخيص بالعمل خطوة هامة لتفعيل سوق المشتقات المالية السعودية "مقاصة": الترخيص بالعمل خطوة هامة لتفعيل سوق المشتقات المالية السعودية

الرياض- مباشر: كشفت شركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة)، أن حصولها على الترخيص لممارسة أعمال مقاصة الأوراق المالية في السوق المالية ، يأتي كخطوة هامة لتفعيل سوق المشتقات المالية السعودية المقرر إطلاقها في الربع الأول من هذا العام.

أقر مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الثلاثاء، الترخيص لشركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة) لتزاول في المملكة عمليات مقاصة الأوراق المالية، وتصنيفها كطرف مقابل مركزي مؤهل؛ وفقاً لبيان.

قال المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية- تداول، خالد الحصان، إن خلال ملتقى الإدراج بغرفة الرياض، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، إن إطلاق سوق المشتقات سيكون في الربع الأول من العام القادم 2020م.

والمشتقات المالية، يقصد بها مجموعة من الأدوات المالية تمثل ترتيبات تعاقدية تشتق قيمتها على أداء أصل معين أو أداة من أدوات أسواق المال أو الأسواق السلعية.

وأوضحت "مقاصة" في بيان، اليوم الثلاثاء، أنها تعتبر أول مركز مقاصة مؤهل في المملكة، لتصبح بذلك الجهة الأولى المصرح لها بالقيام بعمليات مقاصة الأوراق المالية المتداولة في السوق وما يندرج تحتها من منتجات في السوق المالية السعودية.

وأشارت إلى أن الترخيص يساهم تأهيل مقاصة في خفض متطلبات رأس المال لأعضاء مقاصة.

واعتمد مجلس هيئة السوق المالية، الأربعاء الماضي، لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية.

وأعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، في مايو 2018، عن تأسيس شركة مركز مقاصة الأوراق المالية "مركز المقاصة"، كشركة مساهمة، برأسمال 600 مليون ريال.

وشهد مؤتمر القطاع المالي، المُنعقد في الرياض يوم 24 أبريل 2019، الإعلان عن إطلاق هوية شركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة) في مؤتمر القطاع المالي.

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