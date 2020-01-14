أرباح وإيرادات "سيتي جروب" تتجاوز التوقعات في الربع الرابع

مباشر: ارتفعت أرباح وإيرادات بنك "سيتي جروب" بأكثر من التوقعات خلال الربع الأخير من العام الماضي، كما صعدا خلال 2019 بأكمله.

وأعلن البنك الأمريكي في تقرير نتائج الأعمال الفصلي الصادر اليوم الثلاثاء، أنه حقق صافي أرباح بقيمة 4.97 مليار دولار (2.15 دولار للسهم) خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر/كانون الأول، مقارنة مع أرباح 4.31 مليار دولار (1.64 دولار للسهم) خلال الربع المقارن من العام السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن نصيب سهم "سيتي جروب" من الأرباح سوف يسجل 1.81 دولار للسهم.

كما ارتفعت إيرادات البنك بنحو 7 بالمائة عند مستوى 18.37 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة مع 17.12 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المنصرم.

وكان من المتوقع أن ترتفع إيرادات "سيتي جروب" في الربع الأخير من 2019 إلى مستوى 17.90 مليار دولار.

وجاء الأداء القوي للبنك الأمريكي مع الإيرادات المرتفعة وتراجع معدل الضريبة الفعلي إلى 12 بالمائة في الربع الرابع مقارنة مع 19 بالمائة في الربع نفسه من عام 2018.

وارتفعت عائدات الدخل الثابت بنحو 49 بالمائة خلال الربع الأخير من العام الماضي، لتسجل2.89 مليار دولار، بينما تراجعت إيرادات الأسهم بنسبة 23 بالمائة إلى 526 مليون دولار خلال نفس الفترة.

كما ارتفع إيرادات الأسواق والخدمات الأمنية بنحو 28 بالمائة على أساس سنوي مسجلة 3.92 مليار دولار خلال الربع الرابع من 2019

وفي عام 2019 بأكمله، ارتفع صافي الأرباح في "سيتي جروب" بنحو 8 بالمائة ليصل إلى 19.40 مليار دولار مقارنة بالعام السابق له.

كما زادت الإيرادات السنوية للبنك الأمريكي بنحو 2 بالمائة لتصل إلى مستوى 74.28 مليار دولار.