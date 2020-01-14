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الكابلات السعودية تتفق مع الصندوق الصناعي لإعادة هيكلة ديونها

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الكابلات السعودية تتفق مع الصندوق الصناعي لإعادة هيكلة ديونها الكابلات السعودية تتفق مع الصندوق الصناعي لإعادة هيكلة ديونها

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة الكابلات ، عن توقيع اتفاقية مع صندوق التنمية الصناعية السعودي، لإعادة هيكلة مديونية، بقيمة 107.29 مليون ريال.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الثلاثاء أن الاتفاقية تتضمن الحصول على فترة سماح تناسب التدفقات النقدية المستقبلية للشركة تصل مدتها إلى 3 سنوات.

وقال لرئيس مجلس إدارة الشركة ميسر أنور نويلاتي، بحسب البيان إن إعادة جدولة قرض صندوق التنمية الصناعية، تهدف إلى دعم المركز المالي للشركة بما يتوافق مع تدفقاتها النقدية.

وأقرت الجمعية العامة غير العادية، لمساهمي الشركة، في نهاية ديسمبر / كانون الأول الماضي، زيادة رأسمال الشركة، بطرح أسهم حقوق أولوية، بقيمة 250 مليون ريال.

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