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هيئة السوق ترخص لشركة مركز مقاصة الأوراق المالية للعمل بالسعودية

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هيئة السوق ترخص لشركة مركز مقاصة الأوراق المالية للعمل بالسعودية هيئة السوق ترخص لشركة مركز مقاصة الأوراق المالية للعمل بالسعودية

الرياض- مباشر: أقر مجلس إدارة هيئة السوق المالية ، اليوم الثلاثاء، الترخيص لشركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة) لتزاول في المملكة عمليات مقاصة الأوراق المالية، وتصنيفها كطرف مقابل مركزي مؤهل.؛ وفقاً لبيان.

واعتمد مجلس هيئة السوق المالية، الأربعاء الماضي، لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية.

وذكرت الهيئة في بيان سابق، أن اللائحة تهدف إلى تنظيم عمليات مقاصة الأوراق المالية في المملكة، وتحديد إجراءات الحصول على الترخيص اللازمة لممارستها وشروطها، مما سيُسهم في توفير فئات جديدة من الأوراق المالية كعقود المشتقات.

وأعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، في مايو 2018، عن تأسيس شركة مركز مقاصة الأوراق المالية "مركز المقاصة"، كشركة مساهمة، برأسمال 600 مليون ريال.

وشهد مؤتمر القطاع المالي، المُنعقد في الرياض يوم 24 أبريل 2019، الإعلان عن إطلاق هوية شركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة) في مؤتمر القطاع المالي   .

ترشحات:

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