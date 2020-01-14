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الين الياباني يتراجع لأدنى مستوى في 8 أشهر

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الين الياباني يتراجع لأدنى مستوى في 8 أشهر الين الياباني يتراجع لأدنى مستوى في 8 أشهر

مباشر: تراجعت العملة اليابانية لأدنى مستوى في 8 أشهر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع هبوط الطلب على الملاذات الآمنة حول العالم.

وتأثر الين الياباني - والذي يعد عملة ملاذ آمن - سلباً بانتعاش ثقة المستثمرين حيال الوضع الاقتصادي، مع قرب توقيع الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وقررت وزارة الخزانة الأمريكية إلغاء قرارها في أغسطس/آب الماضي باتهام الصين بالتلاعب في عملتها لكسب مزايا تنافسية، قبل ساعات من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد وكبار المسؤولين الصينيين المرحلة الأولى من الصفقة تجارية.

وفي بيانات اقتصادية، ارتفع فائض الحساب الجاري في اليابان بنحو 75 بالمائة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بالتزامن مع انخفاض النفط، وفقاً للبيانات أعلنتها وزارة المالية.

وبحلول الساعة 1:20 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض الين الياباني أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.1 بالمائة مسجلاَ 110.07 ين، بعد أن سجل 110.21 ين في وقت سابق وهو أدنى مستوى منذ مايو/أيار الماضي.

بينما ارتفعت العملة اليابانية أمام اليورو بنحو 0.1 بالمائة عند مستوى 122.30 ين.

مباشر (اقتصاد)

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