"الخضري": المحكمة التجارية تعتمد قائمة مطالبات الدائنين

الرياض – مباشر: كشفت شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري "الخضري"، اليوم الثلاثاء، عن إصدار الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام قرارها المتضمن "اعتماد قائمة مطالبات الدائنين للشركة، ذات السجل التجاري رقم 2050022550.

قالت "الخضري"، في بيان لها على "تداول"، إنها ستقوم بالإعلان عند صدور قرار المحكمة بخصوص تحديد الإطار الزمني لتقديم مقترح إعادة التنظيم المالي، أو أية تطورات بخصوص سير الإجراء في حينه.

وأضافت الشركة، أنه لا توجد تكاليف مرتبطة بالحدث.

ولفتت، إلى أنه يتعذر حالياً تحديد الأثر المالي الذي قد يترتب على السير في إجراء إعادة التنظيم المالي وتطورات ذلك، مؤكدة أنه سيتم الإفصاح عن هذا الأثر – إن وجد – في حينه.

وكشفت "الخضري" في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن أمين إعادة التنظيم المالي، قام بإعداد قائمة بمطالبات الدائنين، وتم تقديمها إلى المحكمة.

وأعلنت الشركة، في سبتمبر/ أيلول 2019، عن إتمام إجراء العرض التقديمي حول خطة إعادة هيكلة الشركة، وتم إيضاح الوضع الحالي للشركة وعرض العمل الجاد بإعادة التنظيم المالي.

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