السوق السعودي يرتفع للجلسة الرابعة مسجلاً أعلى مستوياته منذ أغسطس

الرياض - مباشر: أنهى سوق الأسهم السعودية "تداول"، جلسة اليوم الثلاثاء، باللون الأخضر، ليسجل ارتفاعه الرابع على التوالي، بدعم مباشر من 3 قطاعات كبرى.

وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي"، مرتفعا 0.4 بالمائة، بمكاسب بلغت 33.67 نقطة، صعد بها إلى 8,474.81 نقطة، وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ 21 أغسطس / آب 2019.

وشهدت 3 قطاعات رئيسية أداء إيجابيا، بنهاية التعاملات، تصدرها "المواد الأساسية" بارتفاع 0.65 بالمائة، وسجل قطاع البنوك ارتفاعا نسبته 0.5 بالمائة، وصعد قطاع الطاقة 0.1 بالمائة.

وفي المقابل، اقتصر اللون الأحمر على 5 قطاعات بصدارة القطاع العقاري، الذي هبط 0.7 بالمائة، وأغلق قطاع الاتصالات متراجعا 0.17 بالمائة.

وعلى مستوى أداء الأسهم، شملت المكاسب 126 سهما، تصدرها "أكسا التعاونية" بعد أن قفز 9.84 بالمائة.

وعلى الجانب الآخر، جاء إغلاق 49 سهماً، باللون الأحمر، بصدارة "دار الأركان" الذي أغلق متراجعا 3.61 بالمائة.

وارتفعت قيم التداول إلى 4.5 مليار ريال مقابل 4.4 مليار ريال بالجلسة السابقة، بكميات بلغت 206.94 مليون سهم، مقابل 189.6 مليون سهم بجلسة أمس الاثنين.

وتصدر "أرامكو السعودية" نشاط الأسهم بالقيمة، بنحو 357.3 مليون ريال، وأغلق السهم مرتفعا 0.29 بالمائة ليصل إلى مستوى 34.85 ريال.

وأغلق السوق الموازي "نمو"، بتراجع نسبته 3.2 بالمائة، فاقدا 225.38 نقطة من قيمته، هبط بها إلى مستوى 6,807.18 نقطة.

وتصدر "العمران" الخسائر بتراجع نسبته 5.94 بالمائة، ولم يشهد السوق أية ارتفاعات عند الإغلاق.

وواصل المؤشر العام للسوق السعودي، مكاسبه بنهاية جلسة أمس الاثنين، ليسجل ارتفاعه الثالث على التوالي، وسط تحسن السيولة، مقارنة بالجلسة السابقة.

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