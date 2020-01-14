المالية السعودية تمهل "إعمار" مدة إضافية لسداد الدفعة الأولى لقرض

الرياض – مباشر: كشفت شركة إعمار المدينة الاقتصادية "إعمار"، اليوم الثلاثاء، عن موافقة وزارة المالية السعودية على تأجيل سداد الدفعة الأولى من القرض الممنوح للشركة.

وقالت "إعمار"، في بيان لها على "تداول"، إن وزارة المالية وافقت على تمديد موعد تسديد قرض الوزارة لمدة 7 أشهر.

وأضافت الشركة، أن الموعد الجديد لتسديد الدفعة الأولى من القرض سيكون في يناير/ كانون الثاني من عام 2021.

ولفتت "إعمار"، إلى أن الدفعة الأولى كانت متوجبة السداد في شهر يونيو/ حزيران 2020، على أن تبقى أحكام وشروط القرض في اتفاقية عقد القرض والاتفاقية الملحقة الخاصة بالتمديد دون اختلاف.

ووفقا لبيانات الشركة، حصلت "إعمار" على قرض من وازرة المالية بقيمة 5 مليارات ريال في عام 2011.

ووقعت الشركة مع وزارة المالية، في 16 سبتمبر/ أيلول 2015، اتفاقية مع الوزارة لتمديد فترة السماح للتسديد لمدة 5 سنوات إضافية، لتكون أول دفعة مستحقة في العام 2020، وباقي الدفعات على 7 سنوات تنتهي في 2026.

وأنهى سهم الشركة تعاملات اليوم على ارتفاع نسبته 2.75 بالمائة، لمستوى 10.08 ريال.

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