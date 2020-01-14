"جي.بي.مورجان" يسجل أرباحاً سنوية قياسية خلال 2019

مباشر: أعلن بنك "جي.بي.مورجان تشيس" تحقيق أرباح سنوية قياسية خلال عام 2019 بدعم قفزة 21 بالمائة في صافي أرباحه الفصلية، على خلفية النمو في كافة أعمال المستهلكين الأمريكيين.

وكشفت نتائج أعمال البنك الأمريكي الصادرة اليوم الثلاثاء، أنه حقق صافي أرباح بقيمة 8.52 مليار دولار (2.57 دولار للسهم الواحد) خلال الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر/كانون الأول الماضي وهو مستوى أعلى من الأرباح المسجلة في الربع المماثل من العام الماضي والبالغة 7.07 مليار دولار (1.98 دولار لكل سهم).

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن صافي أرباح السهم الواحد في "جي.بي.مورجان" سوف تبلغ 2.35 دولار في الربع الرابع من 2019.

وبالنسبة لصافي إيرادات البنك على أساس النتائج المعلنة فبلغت 28.3 مليار دولار خلال الربع المنتهي في ديسمبر/كانون الأول مقابل 26.1 مليار دولار المسجلة في الربع نفسه من عام 2018.

وبحسب التقديرات، فكان من المتوقع أن يسجل البنك الأمريكي صافي إيرادات بقيمة 27.7 مليار دولار في الربع الماضي.

ووفقاً لنتائج الأعمال، فإن الدخل من صافي الفوائد تراجعت بنحو 2 بالمائة إلى 14.3 مليار دولار لكنها كانت أعلى من التوقعات البالغة 14.1 مليار دولار.

في حين نمت إيرادات الخدمات المصرفية للمستهلكين والمجتمع بنحو 2.5 بالمائة في الربع الرابع من 2019 لتصل إلى 14.04 مليار دولار.

كما صعدت إيرادات الشركات والبنوك الاستثمارية بنسبة 31 بالمائة خلال الربع الماضي على أساس سنوي لتصل إلى 9.47 مليار دولار.

ونمت أيضاً إيرادات الأسواق والخدمات الأمنية بنحو 55 بالمائة مسجلة 6.14 مليار دولار.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك "جيمي ديمون" إن المستهلك الأمريكي لا يزال في وضع قوي، مشيراً إلى أنهم يرون فوائد ذلك في كافة أعمال المستهلكين لديهم.

أما على صعيد عام 2019 بأكمله، فإن صافي أرباح البنك ارتفعت بنحو 12 بالمائة لتصل إلى 36.43 مليار دولار في عام 2019، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وبالنسبة لإيرادات "جي.بي.مورجان" في العام الماضي فبلغت 115.63 مليار دولار بارتفاع 6 بالمائة عن العام السابق له والبالغة 109.03 مليار دولار.

وتشير العقود المستقبلية إلى أن سهم "جي.بي.مورجان تشيس" سوف يستهل تعاملات اليوم على ارتفاع يتجاوز 1.5 بالمائة مقارنة مع إغلاق جلسة أمس عند مستوى 137.20 دولار.