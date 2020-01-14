وزير التعليم السعودي: أمر ملكي بتقديم اختبارات نهاية العام

الرياض – مباشر: أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، أمراً ملكيا يقضي بتقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 1441هـ للطلاب والطالبات.

وقال وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إن الاختبارات ستبدأ اعتبارا من يوم الأحد الموافق 10 رمضان 1441 هـ الموافق 3 مايو/ أيار 2020.

وأضاف آل الشيخ، أنه إجازة نهاية العام الدراسي تبدأ بنهاية دوام يوم الخميس 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو/ أيار 2020، وذلك بناءً على دراسة رفعتها وزارة التعليم.

وأشار الوزير، إلى أن عودة الهيئتين الإدارية والتعليمية في جميع المراحل الدراسية (عدا المعلمين الممارسين للتدريس) سيكون يوم الأحد 26 ذي الحجة 1441هـ، وتكون عودة جميع المعلمين الممارسين للتدريس في جميع المراحل الدراسية يوم الأحد 4 محرم 1442 هـ، على أن تكون بداية العام الدراسي الجديد يوم الأحد الموافق 11محرم 1442هـ.

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