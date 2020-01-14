الإمارات تستهدف زيادة صادراتها النفطية لـ5 ملايين برميل بـ2020

أبوظبي - مباشر: قال وزير الطاقة الإماراتي، إن بلاده تعتزم زيادة القدرة التصديرية من النفط إلى 5 ملايين برميل وذلك بحلول 2030.

وتوقع سهيل المزروعي أن تحافظ دول أوبك+ على العرض والطلب بحدود 5 سنوات، مشيراً إلى أن تلك الدول حريصة على المكاسب، بحسب قناة "سي إن بي سي عربية".

وأضاف المزروعي أن استراتيجية الإمارات تعمل على تعزيز دورها كمصدر مستدام وموثوق به للنفط، لافتاً إلى أن الحكومة ترى ضرورة تعزيز أمن الإمداد لكي يتمكن العالم من الحصول على ما يحتاجه من وقود بالمستقبل.

وبنهاية عام 2019، قررت أوبك وحلفاؤها زيادة مستوى الخفض المتفق عليه لإنتاج النفط بنحو 500 ألف برميل يومياً بداية من يناير/كانون الثاني 2020 وحتى نهاية الربع الأول من العام 2020.

وفي حينها، أرجعت أوبك ذلك إلى تزايد عدم اليقين، بما في ذلك المفاوضات المتعلقة بالتجارة وتطورات الاقتصاد الكلي والعواقب المحتملة لهذه التطورات على معنويات السوق والصناعة ككل.

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