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هبوط مفاجئ لثقة الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة

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هبوط مفاجئ لثقة الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة هبوط مفاجئ لثقة الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة

مباشر: انخفضت ثقة الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة بعكس التوقعات خلال الشهر الماضي، لكنها لاتزال عند مستوى مرتفع تاريخياً.

وكشفت بيانات صادرة عن الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة، اليوم الثلاثاء، أن مؤشر ثقة الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة انخفض ليسجل 102.7 نقطة خلال ديسمبر/كانون الأول، مقارنة بـ104.7 نقطة المسجلة في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحليين تشير لتسجيل ثقة الأعمال الصغيرة مستوى 104.9 نقطة خلال الشهر الماضي.

وترجع قراءة ديسمبر/كانون الأول إلى هبوط 6 مكونات بالمؤشر الذي يضم 10 مكونات رئيسية، في حين تحسن مكونين مع ثبات اثنين أخريين دون تغيير.

وانخفض مؤشر فرص العمل المتاحة حالياً في الشركات الصغيرة إلى 33 بالمائة، كما هبطت خطط زيادة الإنفاق الرأسمالي، في حين زادت توقعات تحسن الاقتصاد الأمريكي.

وبحلول الساعة 11:48 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر الدولار مقابل اليورو عند مستوى 1.1132 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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