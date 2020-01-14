2.2 مليار دولار قيمة الصادرات البرازيلية للإمارات في 2019

دبي - مباشر: كشفت الغرفة التجارية العربية البرازيلية إلى أن قيمة الصادرات البرازيلية إلى الدول العربية بلغت 12.197 مليار دولار خلال العام الماضي، مسجلة نمواً بنسبة 6.3بالمائة عن العام 2018، وهو ما يعكس النمو المتواصل للعلاقات التجارية بين البرازيل والمنطقة العربية.



وبلغت واردات دولة الإمارات من البرازيل في العام الماضي 2.77 مليون طن بقيمة 2.21 مليار دولار، فيما بلغت مشتريات المملكة العربية السعودية من السلع البرازيلية 3.48 مليون طن بقيمة 2.04 مليار دولار.

أما جمهورية مصر وسلطنة عُمان فبلغت مشترياتهما 6.78 مليون طن من المنتجات البرازيلية بقيمة 1.83 مليار دولار، و10.81 مليون طن من السلع بقيمة 937.58 مليون دولار على التوالي.

وشملت قائمة أهم المنتجات البرازيلية المصدرة إلى الدول العربية خلال تلك الفترة، الدواجن؛ وقصب السكر أو سكر الشمندر والسكروز النقي؛ وخامات ومركزات الحديد؛ ولحوم الأبقار؛ والذرة.

كما شملت القائمة الأنابيب والمقاطع المعدنية المجوفة؛ والذهب (بما في ذلك الذهب المطعم بالبلاتينوم)؛ وزيت فول الصويا؛ والقهوة، سواء المحمصة أو غير المحمصة أو منزوعة الكافيين؛ وزيت البترول وزيت معادن البيتومين؛ والسيارات وغيرها من المركبات المخصصة لنقل الركاب.

وفي العام 2019، بلغت قيمة لحوم الدجاج المصدرة من البرازيل إلى العالم العربي 2.38 مليار دولار وبواقع 1.49 مليون طن. وتم تصدير الجزء الأكبر من هذا المنتج إلى المملكة العربية السعودية بقيمة 790.63 مليون دولار وبواقع 469.76 ألف طن، تلتها دولة الإمارات بقيمة 561.19 مليون دولار (342.21 ألف طن)، ودولة الكويت بقيمة 177.43 مليون دولار (114.76 ألف طن).

أما بالنسبة للحوم البقرية، فقد استوردت الدول العربية ما مجموعه 354.5 ألف طن بقيمة 1.17 مليار دولار. وكانت جمهورية مصر أكبر مستورد للحوم خلال العام وبواقع 162.66 ألف طن بقيمة 476.69 مليون دولار.

تلتها دولة الإمارات بواقع 71.40 ألف طن بلغت قيمتها 259.58 مليون دولار (قيمة اللحوم البقرية المستوردة كانت أعلى بنسبة 93بالمائة عن العام 2018)، والسعودية بواقع 42.1 ألف طن بقيمة 142.20 مليون دولار.

وبلغ إجمالي الواردات البرازيلية من الدول العربية 6.99 مليار دولار بواقع 17.29 مليون طن في العام الماضي. وشملت أهم المستوردات من الدول العربية الوقود المعدني؛ والزيوت المعدنية؛ ومواد البيتومين والشموع المعدنية؛ والأسمدة؛ والبلاستيك؛ والملح والكبريت؛ والتربة والأحجار؛ ومواد التجصيص؛ والجير؛ والإسمنت؛ والكيماويات العضوية؛ والأسماك؛ والقشريات والرخويات وغيرها من اللافقاريات المائية.

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