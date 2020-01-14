7 قرارات بالاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان

الرياض – مباشر: ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في قصر اليمامة.

ووافق مجلس الوزراء على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع دول خارجية، واطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وأحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

واعتمد المجلس 7 قرارات، تضمنت تعيين أحمد بن براك الدخيل، وكمال بن عبدالحميد الجهني، وسعود بن محمد الغرابي، أعضاء من القطاع الخاص في مجلس إدارة المركز السعودي للاعتماد.

وقرر مجلس الوزراء تعيين الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود بن خالد آل سعود، عضواً في مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني؛ ممثلة من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

واعتمد مجلس الوزراء الحساب الختامي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة عن عام مالي سابق؛ بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

ووافق المجلس على مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التعمير والإسكان والبناء؛ بين وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية ووزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية في الجمهورية التونسية.

وأقر مجلس الوزراء مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في جمهورية إندونيسيا؛ للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تشاد في مجال خدمات النقل الجوي، فضلا عن الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا.

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