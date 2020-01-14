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الشورى السعودي يوجه عدة مطالبات لوزارة الخدمة المدنية

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الشورى السعودي يوجه عدة مطالبات لوزارة الخدمة المدنية الشورى السعودي يوجه عدة مطالبات لوزارة الخدمة المدنية

الرياض ـ مباشر: ناقش مجلس الشورى السعودي، خلال جلسته العادية الـ17، للسنة الرابعة من الدورة السابعة، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس عبدالله آل الشيخ، التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1439/1440هـ.

وطالب المجلس، وفقاً لما نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، وزارة الخدمة المدنية بالإسهام في تهيئة موظفي وزارتي التعليم والصحة للانتقال للتخصيص.

واقترح عضو الشورى، نبيه البراهيم ألا يكون الترشيح للوظائف المدنية، لوظيفة وحيدة في جهة واحدة بحيث يكون الترشيح لأكثر من وظيفة لأكثر من جهة في وقت واحد لمنح المرشح المرونة في الاختيار.

وطالبت عضو الشورى سامية بخاري وزارة الخدمة بممارسة دورها الرقابي للتأكد من التزام الجهات الحكومية بشروط وضوابط الاستقطاب بشفافية ومفاضلة وظيفية معلنة، مؤكدة على ضرورة أن تعمل الوزارة على إيجاد الحلول المناسبة للمتخصصات في الهندسة.

ومن جانبه، طالب عضو الشورى يوسف السعدون، بحصر التعاقد على الوظائف القيادية في القطاع العام على الكوادر الوطنية، مشيراً إلى أن المملكة تزخر بالكوادر ذات الكفاءة العالية.

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