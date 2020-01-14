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ولي عهد أبوظبي يبحث مع وزير الطاقة السعودي تعزيز التعاون

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ولي عهد أبوظبي يبحث مع وزير الطاقة السعودي تعزيز التعاون ولي عهد أبوظبي يبحث مع وزير الطاقة السعودي تعزيز التعاون

أبوظبي - مباشر: التقى ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020.

ونقلاً عن وكالة أنباء الإمارات "وام"، تناول الجانبان علاقات التعاون في مختلف المجالات خاصة في مجال الطاقة، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك بين البلدين.

وكان اللقاء الثنائي بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، ووزير التسامح الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، ووزير الطاقة والصناعة سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي.

وشمل اللقاء كذلك وزير دولة سلطان بن أحمد الجابر، ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية خلدون خليفة المبارك، ووكيل ديوان ولي عهد أبوظبي محمد مبارك المزروعي.

وتتواصل فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020 في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وعدد من قادة الدول ورؤساء الوفود والضيوف.

ويضم أسبوع أبوظبي للاستدامة حالياً مجموعة من الفعاليات التي تستهدف فئات مختلفة وجهات متعددة، وتشمل الجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، ومنتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي، وقمة مستقبل الاستدامة، ومعرض ومنتديات القمة العالمية لطاقة المستقبل، وملتقى أبوظبي للتمويل المستدام، وحفل توزيع جوائز جائزة زايد للاستدامة

ويعمل الأسبوع من خلال مبادراته وفعالياته على تحفيز تبادل المعارف وتطبيق الاستراتيجيات وتطوير الحلول الكفيلة بدفع عجلة التقدم البشري خلال الفترة من 11 يناير/كانون الثاني إلى 18 من الشهر ذاته الجاري.

كان ولي عهد أبوظبي التقى أمس الاثنين، عدداً من الرؤساء على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "التقيت اليوم على هامش "أسبوع أبوظبي للاستدامة"، كلاً على حدة رؤساء أرمينيا ورواندا وسيشل وجزر فيجي".

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