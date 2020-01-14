باحثة أردنية تبتكر جهازا ذاتيا للكشف المبكر عن سرطان الثدي

جى بي سي نيوز :-ابتكرت الباحثة الاردنية تسنيم الحراحشة جهازا للكشف المبكر عن سرطان الثدي دون الحاجة لإجراء خزعة.

واكدت الباحثة الحراحشة اهمية دور صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، ضمن مشروع الأبحاث العلمية التطبيقية بدعم الابحاث العلمية التطبيقية وتحفيز الابتكار العلمي والتكنولوجي المجتمعي، وإيجاد حلول تطبيقية لمشاكل واحتياجات المجتمعات المحلية والمساهمة بتوفير فرص تشغيل بمجالات الأبحاث التطبيقية ، وفق بترا .

وأطلق الصندوق مشروع الأبحاث العلمية التطبيقية الذي يستهدف الباحثين المبدعين والمتميزين وأصحاب الأفكار الريادية ممن لديهم أبحاث علمية تطبيقية أو الذين أوجدوا حلولا تطبيقية لمشاكل مجتمعاتهم المحلية، وذلك من خلال مساعدتهم بتوفير الأدوات اللازمة لهم لتنفيذ أبحاثهم، وإمكانية تشبيك أفكارهم مع الجهات ذات العلاقة حسب الإمكانيات المتاحة وبما يؤدي إلى تقليل الكلف أو زيادة الإنتاجية أو توفير الفرص.

وقالت الباحثة تسنيم الحراحشة القائمة على المشروع، ان الصندوق وفر من خلال مشروع الأبحاث العلمية التطبيقية، دعماً لعدد من المشاريع، منها مشروع تصميم جهاز "الكشف المبكر عن سرطان الثدي" دون الحاجة لإجراء خزعة، مشيرة الى دور الصندوق بتوفير الأدوات اللازمة لتنفيذ الأبحاث العلمية، وتشبيك أفكارها مع عدد من الخبراء المختصين.

وأضافت الحراحشة، أن المشروع سيساهم في زيادة الوعي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، دون الحاجة إلى خزعة للتشخيص، بواسطة جهاز صغير الحجم، يساعد السيدات على إجراء الفحص الذاتي في المنزل، حيث يتسم الجهاز بسهولة الاستخدام، وتوفير الوقت والجهد، إلى جانب تكلفته القليلة.