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اليوان الصيني يصعد لأعلى مستوى بـ5 أشهر بعد قرار واشنطن

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اليوان الصيني يصعد لأعلى مستوى بـ5 أشهر بعد قرار واشنطن اليوان الصيني يصعد لأعلى مستوى بـ5 أشهر بعد قرار واشنطن

مباشر: ارتفع اليوان الصيني مقابل الدولار الأمريكي لأعلى مستوى فيما يزيد عن خمسة أشهر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعدما أزالت الولايات المتحدة الصين من قائمة الدول المتلاعبة بالعملة.

وأسقطت وزارة الخزانة الأمريكية بالأمس من تصنيفها للصين كمتلاعبة بالعملة، قبل ساعات من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد وكبار المسؤولين الصينيين المرحلة الأولى من الصفقة تجارية.

ومن المقرر أن يشهد البيت الأبيض غداً الأربعاء توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين الاقتصادين الأكبر حول العالم.

ورغم حذف الصين من القائمة السوداء الأمريكية للعملات، لكن إدارة ترامب وصفت الصين كواحدة من 10 دول بحاجة إلى إدراجها في قائمة مراقبة، أيّ أنه ممارسة بكين في العملات ستخضع للمراقبة عن قرب، وفقاً لما قالته وزارة الخزانة الأمريكية.

وبحلول الساعة 10:59 صباحاَ بتوقيت جرينتش، ارتفع اليوان أمام الدولار بنسبة 0.1 بالمائة ليصل الى 6.8841 دولار، بعدما سجل 6.8820 يوان لكل دولار وهو أعلى مستوى منذ يوليو/تموز الماضي.

مباشر (اقتصاد)

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