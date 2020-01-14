مطالب بالشورى السعودي لهيئة الصادرات تتضمن شركة لتسويق التمور بالخارج

الرياض – مباشر: ناقش مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1439/1440هـ.

وأشار عضو المجلس، عبيد العبدلي، وفقاً لما نشره الشورى عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إلى أهمية إنشاء شركة لاستثمار التمور السعودية في الخارج، والعمل على تسويقها بشكل أكبر.

وقال وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة السعودية أحمد بن صالح العيادة، أمس الاثنين، إن الوزارة استكملت الإجراءات المطلوبة لتصدير التمور السعودية إلى أستراليا.

واقترح عضو الشورى خالد السيف، أن تحول بعض القروض والمنح التي تقدمها المملكة إلى منتجات وطنية مما يزيد من الصادرات ويحفز الشركات الوطنية.

وتساءل عضو المجلس إبراهيم المفلح، عن وجود تنسيق بين هيئة تنمية الصادرات السعودية والهيئة العامة للتجارة الخارجية بما يكفل توزيع المهام وعدم ازدواجها.

واقترح العضو خليفة الدوسري، أن تعمل هيئة تنمية الصادرات السعودية على إقامة معرض سنوي يدعى له الشركات ورجال الأعمال من الخارج؛ للاطلاع على المنتجات السعودية المتميزة.

وتساءل عضو الشورى عبدالرحمن الراشد، عن أسباب استمرار المعوقات التي تواجه هيئة تنمية الصادرات السعودية؛ مثل قلة مواردها المالية وما يواجه التصدير من إجراءات معقدة.

وطالب عضو المجلس فيصل العماج، بدعم هيئة تنمية الصادرات السعودية بالموارد البشرية اللازمة لتقوم بالمهام المناطة بها حسب تنظيمها.

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