"الإحصاء": السعودية تقفز بمؤشر الدول ذات التنمية البشرية "المرتفعة جداً"

الرياض – مباشر: قالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الثلاثاء، إن المملكة حققت الترتيب الثاني عربياً والسادسة والثلاثين عالمياً في قائمة الدول ذات التنمية البشرية "المرتفعة جداً"؛ وفقاً لتقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2019.

وأضافت الهيئة، في بيان لها، أن المملكة قفزت إلى المرتبة الـ 36 من بين 189 دولة، متقدمة بذلك 3 مراتب عن عام 2018، عندما كانت تحتل المرتبة 39 بالمؤشر.

وأوضحت الإحصاء، أن مؤشر التنمية البشرية يهدف إلى قياس مستوى الرفاهية التي تعيشها شعوب العالم في شتى المجالات؛ وذلك بغرض توفير قاعدة يمكن من خلالها إجراء المقارنات بين قدرة الدول والمجتمعات على تحقيق المساوات والعدالة والرفاهية لشعوبها.

ويهتم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بهذا المؤشر، وما يتعلق به من إعداد تقارير سنوية لرصد تطور الدول في هذا المجال، ويغطي المؤشر عدة مجالات تتمثل في العمر المتوقع عند الولادة، والسنوات المتوقعة للدراسة، ومتوسط سنوات الدراسة، ونصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي.

وأشار التقرير، بحسب بيان الهيئة، إلى أن مؤشر التنمية في المملكة حقق تقدماً ملحوظاً في الفترة 1990 - 2018؛ ليرتفع من 0.698 نقطة في عام 1990، ووصل إلى 0.857 في عام 2018، كما حقق مؤشر المملكة في التنمية المرتبة الـ 10 بين دول مجموعة العشرين.

ويقسم تقرير التنمية البشرية دول العالم إلى 4 مجموعات؛ حسب قيمة مؤشر دليل التنمية البشرية.

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