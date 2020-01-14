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الملك عبدالله الثاني يغادر أرض الوطن في جولة أوروبية

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الملك عبدالله الثاني يغادر أرض الوطن في جولة أوروبية الملك عبدالله الثاني يغادر أرض الوطن في جولة أوروبية

جى بي سي نيوز :-  غادر جلالة الملك عبدالله الثاني، أرض الوطن اليوم الاثنين، في جولة عمل تشمل كلا من العاصمة البلجيكية بروكسل، ومدينة ستراسبورغ الفرنسية، والعاصمة الفرنسية باريس.
ويعقد جلالة الملك، في بروكسل المحطة الأولى في جولته، لقاء مع جلالة الملك فيليب، ملك مملكة بلجيكا، يتناول العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها، والتطورات الراهنة إقليميا ودوليا.
كما يلتقي جلالته مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، والأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، وأعضاء مجلس حلف الناتو.
وفي مدينة ستراسبورغ الفرنسية، يلقي جلالة الملك خطابا أمام البرلمان الأوروبي، يتناول أبرز التطورات الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار العالميين ، وفق بترا . 
كما يلتقي جلالته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي.
ويختتم جلالة الملك جولته في زيارة للعاصمة باريس، حيث يجري جلالته مباحثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تركز على العلاقات الثنائية وآليات تعزيز التعاون المشترك، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وأدى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليمين الدستورية، بحضور هيئة الوزارة، نائبا لجلالة الملك.

جي بي سي نيوز

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