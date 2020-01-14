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صادرات الصين ترتفع بأقل وتيرة سنوية في 3 أعوام

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صادرات الصين ترتفع بأقل وتيرة سنوية في 3 أعوام صادرات الصين ترتفع بأقل وتيرة سنوية في 3 أعوام

مباشر: ارتفعت صادرات الصين بأقل وتيرة في ثلاثة أعوام خلال عام 2019، بفعل الآثار السلبية من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة إضافة لتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وكشفت بيانات صادرة عن الإدارة العامة للجمارك، اليوم الثلاثاء، أن صادرات الصين المقومة بالدولار الأمريكي نمت بنسبة 0.5 بالمائة خلال عام 2019 مقابل نمو 9.9 بالمائة في العام السابق له.

وتعتبر قراءة العام الماضي بشأن حجم الصادرات الصينية بالدولار الأمريكي هي أدنى وتيرة نمو سنوية منذ عام 2016.

في حين أن واردات الصين تراجعت بنسبة 2.8 بالمائة خلال العام الماضي.

وفي غضون الإثنى عشرة شهراً المنتهية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بلغ الفائض التجاري للصين 4.21 تريليون دولار.

أما خلال شهر ديسمبر/كانون الأول فحسب، فإن صادرات الصين المقومة بالدولار شهدت نمواً بنسبة 7.6 بالمائة على أساس سنوي مقابل هبوط 1.3 بالمائة في نوفمبر/تشرين الثاني السابق له.

في حين أن الواردات الصينية صعدت بنسبة 16.3 بالمائة خلال الشهر الماضي على أساس سنوي.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن الصادرات الصينية سوف ترتفع بنسبة 3.2 بالمائة في الشهر الماضي على أساس سنوي وأن الواردات سوف تشهد زيادة 9.6 بالمائة في الفترة نفسها.

وبلغ فائض الميزان التجاري للصين خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 46.79 مليار دولار مقابل التوقعات التي كانت تشير إلى فائض قدره 48 مليار دولاراً.

وبالنظر إلى الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، فبلغ 23.18 مليار دولار وهو أقل من 24.6 مليار دولار المسجلة في الشهر السابق له.

وبحلول الساعة 9:54 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليوان الصيني مقابل الدولار الأمريكي بأكثر من 0.1 بالمائة لتهبط العملة الخضراء إلى 6.8843 يوان.

مباشر (اقتصاد)

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