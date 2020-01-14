وكالة:"مجموعة سليمان الحبيب" تعتزم إدراج أسهمها بالسوق السعودي الشهر المقبل

الرياض – مباشر: كشفت مصادر مطلعة عن اعتزام مجموعة سليمان الحبيب الطبية إجراء عملية الطرح العام الأولي لجزء من أسهمها خلال الشهر المقبل.

وقالت المصادر، وفقا لوكالة بلومبيرج، إن طرح "سليمان الحبيب" بالبورصة السعودية- تداول يعد اختبارا لشهية المستثمرين بعد أكبر عملية بيع للأسهم في العالم والمتعلق بشركة أرامكو السعودية.

وأضاف المصادر، أن مجموعة سليمان الحبيب الطبية عينت شركتي جدوى للاستثمار ورياض كابيتال كمستشارين للطرح.

ووافقت هيئة السوق المالية السعودية، في 30 سبتمبر/ أيلول 2019، على طلب شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية بطرح 15 بالمائة من أسهمها للاكتتاب العام، بما يعادل 52.5 مليون سهم من أسهمها.

يذكر أن يتبقى نحو شهرين ونصف على انتهاء المهلة القانونية لإتمام عملية الطرح لمجموعة سليمان الحبيب؛ إذ أمهلت هيئة سوق المال الشركة 6 أشهر من تاريخ الموافقة على طلب الطرح لإنهاء الإجراءات للانضمام لـ"تداول".

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