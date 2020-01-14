وزير الصناعة السعودي: نخطط لتصدير منتجات نهائية بدلاً من الخامات

الرياض ـ مباشر: قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، إن هناك خطة لأن تكون الصادرات السعودية من منتجات نهائية بدلاً من المواد الخام.

وأضاف بندر الخريف لصحيفة "الاقتصادية"، وفقاً لما نشرته اليوم الثلاثاء، أن هذه الخطوة جزء أساسي من خطة الوزارة لتنمية القطاع الصناعي وتعزيز القيمة المضافة.

وأشار الخريف إلى أن الوزارة انتهت من إعداد نظام التعدين، وهو قيد المراجعة النهائية في مجلس الشورى ليكون جاهزاً للمستثمرين.

وأوضح الوزير أن هناك دراسة لأسعار الكهرباء، وستخرج بنتائج في مصلحة القطاع الصناعي وتحقق مصالح القطاع والدولة.

وبدأت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، مع انطلاق عام 2020، مزاولة مهامها بشكل رسمي بقيادة الوزير بندر بن إبراهيم الخريف.

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