تراجع أسعار النفط مع انتظار بيانات المخزونات الأمريكية

مباشر: تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، مع انتظار إعلان بيانات المخزونات الأمريكية من الخام وترقب تداعيات التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران.

وتحولت أسعار الذهب الأسود إلى الهبوط مع تركيز المستثمرين على بيانات مخزونات النفط الأمريكية والمقرر أن تصدر بياناتها الأولية من معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق من اليوم.

ومن المقرر أن تفصح إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن الأرقام الرسمية غداً الأربعاء وسط توقعات بزيادة 1.5 مليون برميل في المخزونات النفطية.

ويذكر أن أسعار النفط كانت مرتفعة في وقت سابق من تعاملات اليوم، بسبب تفاؤل المستثمرين بالتطورات التجارية والتي تمثل خطوة كبيرة في إنهاء النزاع الذي أدى إلى تباطؤ النمو العالمي وتراجع الطلب على النفط.

ووصفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين بأنها تتلاعب بالعملة، وأنها تعهدت بالتزامات قابلة للتنفيذ بالتوقف عن خفض قيمة العملة مع تعزيز الشفافية والمساءلة.

وبحسب بيانات صادرة اليوم، فإن واردات الصين من النفط الخام في عام 2019 نمت بنسبة 10 بالمائة مقارنة بالعام السابق له، بسبب نمو الطلب من المصافي الجديدة.

وقال وزير الطاقة السعودي "الأمير عبد العزيز بن سلمان" إن بلاده ستعمل من أجل استقرار سوق النفط في وقت يتسم بالتوتر الأمريكي الإيراني المتزايد، مشيراً إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عما إذا كانت منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها "أوبك+"، سيواصلون الحد من مستويات الإنتاج النفطي والتي من المقرر أن ينتهي في مارس/آذار المقبل.

وبحلول الساعة 9:59 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام "برنت القياسي" تسليم مارس/آذار بنسبة 0.1 بالمائة مسجلاً 64.11 دولار للبرميل.

وفي نفس الوقت تراجع سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي "نايمكس" بنسبة 0.3 بالمائة ليسجل 57.90 دولار للبرميل.