الدولار الأمريكي يستقر عالمياً قبيل بيانات التضخم

مباشر: استقر الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، قبيل بيانات التضخم ومع تطورات تجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ويترقب المستثمرون توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين غداً الأربعاء، في البيت الأبيض.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية مساء أمس الإثنين، أن الولايات المتحدة قامت بإلغاء تسمية الصين كمتلاعب بالعملة، في خطوة تسبق عملية التوقيع.

ومن المقرر إعلان بيانات التضخم في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.

وتوقع بنك "يو.بي.إس" أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدلات الفائدة 3 مرات خلال العام الحالي.

وبحلول الساعة 8:35 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر الدولار الأمريكي أمام اليورو عند مستوى 1.1138 دولار، كما استقرت أمام العملة اليابانية مسجلة 109.93 ين.

في حين ارتفعت العملة الخضراء أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.1 بالمائة لتصل إلى مستوى 1.2969 دولار، بينما انخفضت أمام نظيرتها السويسرية هامشياً بنحو 0.08 بالمائة مسجلة 0.9699 فرنك.

وخلال نفس الفترة، استقر المؤشر الرئيسي للعملة الخضراء والذي يتبع أداء الدولار مقابل ست عملات رئيسية أخرى عند مستوى 97.370.