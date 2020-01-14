هيئة المواصفات السعودية تطبق منظومة جديدة لعدادات المياه والكهرباء

الرياض – مباشر: قال محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، سعد القصبي، إن الهيئة ستتطرق خلال العام الجاري إلى عدادات الكهرباء والماء فيما يتعلق بالمعايير.

وأضاف القصبي، في مقابلة تلفزيونية مساء الاثنين، أن هناك منظومة ستطبق في 2020 وتنتهي في عام 2021 على عدادات المياه والكهرباء؛ تتحقق من أن العدادات تحقق القياسات الصحيحة؛ لمنع حدوث فجوة بين القراءات الحقيقية وقراءات الفواتير.

وأشار القصبي خلال لقاء مع "روتانا خليجية"، إلى أن هيئة المواصفات بدأت التنسيق مع الجمارك في أن يكون للهيئة دور في الحكم على السلع بالمنافذ، وأن يكون قرار دخولها للسوق صادر عن هيئة المواصفات، مبيناً أنه من المستهدف العمل بالآلية الجديدة في الربع الثاني من 2020.

وأكد القصبي، أن السلسلة الرقابية سوف تكتمل تماماً بنهاية 2025، وتستهدف الهيئة استكمال 80 بالمائة من لوائحها الفنية في 2022.

وتابع: "أطلقنا مبادرتين توافقا مع منطلقات رؤية 2030 برنامج سلامة المنتجات، ومبادرة "المعايرة القانونية" للتحقق من التجارة العادلة في جميع عمليات القياس، وهناك تنسيق مع وزارة التجارة لاستهداف وتتبع المنتجات غير المطابقة".

ولفت محافظ هيئة المواصفات السعودية، إلى أن 68 بالمائة من عينة السلع التي تم جمعها من السوق السعودي مطابقة للمواصفات، وتطمح الهيئة إلى الارتفاع بهذه النسبة إلى 80 بالمائة بنهاية 2020.

وشدد سعد القصبي، على أن المستهلك هو صمام الأمن الأهم في منظومة الجودة، وكلما تم تمكينه من الحكم على مطابقة المنتجات بأدوات بسيطة كان أفضل، لذلك تم إطلاق تطبيق "تأكد" على الهواتف الذكية يتم إدراج المنتجات فيه تباعاً.

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