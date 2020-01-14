"أسلاك" يصعد لأعلى مستوياته منذ 2017.. بعد النتائج المالية

مباشر ـ ثابت شحاتة: شهد سهم شركة اتحاد مصانع الأسلاك "أسلاك" ارتفاعاً ملحوظاً خلال جلسة اليوم الثلاثاء، ليصعد إلى أعلى مستوياته منذ العام 2017، وذلك تزامناً مع إعلان الشركة عن نتائجها المالية لعام 2019.

وارتفع السهم بنسبة 6.56 بالمائة، بحلول الساعة 11:15 بتوقيت السعودية، وهي أعلى مكاسب للسهم منذ 10 مارس / آذار 2019، حل بها ثانيا بقائمة ارتفاعات السوق السعودي.

وقفز السهم إلى مستوى 20.14 ريال، في هذه الأثناء، وهو أعلى مستوى للسهم منذ جلسة 2 مايو / أيار 2017، والتي صعد بها إلى مستوى 20.81 ريال.

وأعلنت الشركة، صباح اليوم الثلاثاء، عن نتائجها الأولية لعام 2019، التي أظهرت قفزة بالأرباح إلى 22.1 مليون ريال، مقابل 7.1 مليون ريال للعام السابق، بارتفاع نسبته 211.27 بالمائة.

كما أعلنت الشركة، عن توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال بنسبة 20 بالمائة، إلى 351 مليون ريال، لزيادة رأس المال عن الحاجة.

وبلغت كمية التداول على السهم حتى هذه اللحظات 954.55 ألف سهم، بلغت قيمتها 19.4 مليون ريال من خلال 1.26 ألف صفقة.

وجاء المؤشر العام للسوق السعودي باللون الأخضر في تلك الأثناء، بارتفاع سبته 0.26 بالمائة، مضيفاً 21.74 نقطة إلى رصيده، صعد بها إلى مستوى 8,462.88 نقطة.

وعلى مستوى الربع الرابع، كشفت حسابات "مباشر"، تحقيق صافي ربح بلغ 4.9 مليون ريال، بالربع الرابع من 2019، مقابل خسائر صافية بلغت 8.4 مليون ريال للفترة نفسها من 2018.

وكشفت البيانات المالية للشركة خلال الربع الثالث من 2019، ارتفاع صافي الأرباح نحو 120 بالمائة، إلى نحو 1.1 مليون ريال، مقابل 500 ألف ريال بالربع الثالث من 2018.

وارتفعت أرباح الشركة نحو 11 بالمائة، خلال التسعة أشهر الأولى من 2019، إلى 17.2 مليون ريال، مقابل 15.5 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق.

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