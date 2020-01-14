نيكي الياباني يغلق عند أعلى مستوى في 4 أسابيع

مباشر: صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، ليغلق مؤشر نيكي عند أعلى مستوى في 4 أشهر بعدما تجاوز مستوى 24 ألف نقطة.

ويأتي أداء البورصة اليابانية بدعم التفاؤل التجاري بين أكبر اقتصادين حول العالم، حيث أن إشارات حسن النية بين واشنطن وبكين تعزز شهية الإقبال على الأصول الخطرة.

ومن المقرر توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية غداً الأربعاء في البيت الأبيض، مع حقيقة أن مفاوضي الصين وصلوا إلى واشنطن.

وقررت إدارة الرئيس دونالد ترامب بالأمس رفع وصف الصين كمتلاعب بالعملة وهي التسمية التي وضعتها في أغسطس/آب الماضي.

وبنهاية الجلسة، ارتفع مؤشر "نيكي" الياباني بنسبة تزيد عن 0.7 بالمائة أو ما يعادل 174 نقطة ليغلق عند مستوى 24025.2 نقطة، وهو أعلى إغلاق منذ 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

كما أن مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً أغلق عند أعلى مستوى في أربعة أسابيع عند 1740.5 نقطة بارتفاع 0.3 بالمائة.

وبحلول الساعة 8:34 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقرت العملة اليابانية مقابل نظيرتها الأمريكية عند مستوى 109.93 ين.