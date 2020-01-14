أخبار عاجلة

مساء dmc - داليا مصطفى: انا بناصر الرجال جدا الا أن يثبت العكس -
مساء dmc - قرية جراح بالدقهلية.. قلعة صناعة الزجاج -
مساء dmc - حلقة الجمعة مع (رامي راضوان) 18/1/2020 - الحلقة الكاملة -
مساء dmc - نائبة تونسية تطلب التحقيق مع الغنوشي بعد الاعتداء عليها بالبرلمان -
ألفابت تنضم رسميًا إلى نادي شركات التريليون دولار -
جاك دورسي يطلب من إيلون ماسك نصائح لتحسين تويتر -
AirPods Pro تعاني من تراجع أداء ميزة إلغاء الضوضاء -
آبل قد تضطر للتخلي عن كابل الشحن Lightning -
هواوي تجد بديلًا عن خرائط جوجل لهواتفها -
مبيعات Galaxy S10 تتفوق على S9 ولكن ذلك لم يكن كافيًا! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

تباين أداء الأسهم الأوروبية بالمستهل مع اقتراب توقيع الصفقة التجارية

Google+ Print
تباين أداء الأسهم الأوروبية بالمستهل مع اقتراب توقيع الصفقة التجارية تباين أداء الأسهم الأوروبية بالمستهل مع اقتراب توقيع الصفقة التجارية

مباشر: تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، مع اقتراب موعد توقيع الصفقة التجارية الأولية.

ويأتي أداء البورصات الأوروبية بالتزامن مع وصول المفاوضين الصينيين إلى واشنطن قبيل توقيع الصفقة التي طال انتظارها بين الولايات المتحدة والصين غداً الأربعاء.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية مساء أمس الإثنين أن الولايات المتحدة أسقطت تسمية الصين كتلاعب بالعملة، في خطوة تسبق عملية التوقيع.

ويأتي الاتفاق بعد أكثر من 18 شهراً من نزاع الند للند بين أكبر اقتصادين حول العالم.

وبالعود إلى أوروبا، فإن الجنيه الإسترليني لا يزال دون 1.30 دولار بعد بيانات مخيبة للآمال في المملكة المتحدة والتي أظهرت تباطؤ نمو الاقتصادي البريطاني لأضعف وتيرة منذ عام 2020 وذلك خلال نوفمبر/تشرين الثاني الأمر الذي يعزز تكهنات خفض الفائدة.

وبحلول الساعة 8:04 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر مؤشر "ستوكس 600" عند مستوى 418.2 نقطة في حين زاد المؤشر البريطاني "فوتسي" بنسبة هامشية 0.08 بالمائة ليصل إلى 7623.3 نقطة.

بينما انخفض المؤشر الألماني "داكس" بنحو 0.2 بالمائة ليستهل التعاملات عند مستوى 13425.3 نقطة.

كما هبط المؤشر الفرنسي "كاك" بنسبة طفيفة 0.06 بالمائة مسجلاً 6032.6 نقطة.

وخلال نفس الفترة، استقر اليورو مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 1.1140 دولار.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
87% من عملاء "جولدمان ساكس" يتوقعون فوز ترامب بولاية ثانية

87% من عملاء "جولدمان ساكس" يتوقعون فوز ترامب بولاية ثانية

البيانات الاقتصادية تطغى على الأسواق العالمية اليوم

البيانات الاقتصادية تطغى على الأسواق العالمية اليوم

محدث.. الأسهم الأمريكية تغلق عند مستويات قياسية للجلسة الثالثة

محدث.. الأسهم الأمريكية تغلق عند مستويات قياسية للجلسة الثالثة

عضو بالفيدرالي: الاقتصاد الأمريكي في حالة جيدة والتضخم يتجه للمستهدف

عضو بالفيدرالي: الاقتصاد الأمريكي في حالة جيدة والتضخم يتجه للمستهدف