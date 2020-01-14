تباين أداء الأسهم الأوروبية بالمستهل مع اقتراب توقيع الصفقة التجارية

مباشر: تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، مع اقتراب موعد توقيع الصفقة التجارية الأولية.

ويأتي أداء البورصات الأوروبية بالتزامن مع وصول المفاوضين الصينيين إلى واشنطن قبيل توقيع الصفقة التي طال انتظارها بين الولايات المتحدة والصين غداً الأربعاء.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية مساء أمس الإثنين أن الولايات المتحدة أسقطت تسمية الصين كتلاعب بالعملة، في خطوة تسبق عملية التوقيع.

ويأتي الاتفاق بعد أكثر من 18 شهراً من نزاع الند للند بين أكبر اقتصادين حول العالم.

وبالعود إلى أوروبا، فإن الجنيه الإسترليني لا يزال دون 1.30 دولار بعد بيانات مخيبة للآمال في المملكة المتحدة والتي أظهرت تباطؤ نمو الاقتصادي البريطاني لأضعف وتيرة منذ عام 2020 وذلك خلال نوفمبر/تشرين الثاني الأمر الذي يعزز تكهنات خفض الفائدة.

وبحلول الساعة 8:04 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر مؤشر "ستوكس 600" عند مستوى 418.2 نقطة في حين زاد المؤشر البريطاني "فوتسي" بنسبة هامشية 0.08 بالمائة ليصل إلى 7623.3 نقطة.

بينما انخفض المؤشر الألماني "داكس" بنحو 0.2 بالمائة ليستهل التعاملات عند مستوى 13425.3 نقطة.

كما هبط المؤشر الفرنسي "كاك" بنسبة طفيفة 0.06 بالمائة مسجلاً 6032.6 نقطة.

وخلال نفس الفترة، استقر اليورو مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 1.1140 دولار.