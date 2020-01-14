أمير الرياض يدشن مبنى الشركة السعودية للخدمات اللوجستية

الرياض – مباشر: دشن أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، يوم الاثنين، مبنى الشركة السعودية للخدمات اللوجستية "سال"؛ خلال تدشين قرية الشحن النموذجية في مطار الملك خالد الدولي.

وقال ‏‏‏‏الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للشحن والسعودية للخدمات اللوجستية "سال" عمر طلال حريري، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إن الطاقة التشغيلية للمبنى تصل إلى 600 ألف طن سنويا من الشحنات.

وأضاف حريري، أن تدشين مبنى الشركة يشير إلى دعم الحكومة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان للقطاع اللوجستي وللشركات الوطنية العاملة فيه.

ولفت الرئيس التنفيذي إلى أن المسؤولين في "سال" يدركون المسؤولية في هذا المجال بهدف دعم أهداف رؤية المملكة 2030 في القطاع اللوجستي، والسير قدماً نحو جعل المملكة منصة لوجستية عالمية بتسخير كافة الطاقات البشرية والمادية لدينا والمساهمة بشكل فعال في تحقيق ذلك.

وأكد حريري، أنه بتدشين قرية الشحن بمطار الملك خالد الدولي بالرياض تكون السعودية اليوم أمام مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي والمساهمة الفعالة في حركة التجارة العالمية المطلوبة، اعتماداً على الموقع الجغرافي المتميز الذي تحظى به كقوة استثمارية رائدة ومحور ربط بين القارات الثلاثة.

ودشن أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمس الاثنين، قرية الشحن النموذجية وقام بوضع حجر أساس المشروع؛ ليعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط؛ ليكون منصة لوجستيّة بين قارات العالم الثلاث.

وسلم رئيس هيئة الطيران المدني بالمملكة، عبدالهادي بن أحمد المنصوري، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات اللوجستية "سال" عمر طلال حريري، الرخصة رقم GACAR 151 في مجال خدمات المناولة الأرضية لمحطة شحن مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

ترشيحات:

تنبيهات من السفارة السعودية في تركيا للمواطنين الراغبين بالاستثمار

وزير الطاقة السعودي: اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لسلامة المنشآت النفطية

توضيح من التقاعد السعودية بشأن صرف البدلات وتعويض الإجازات

مدينة الملك عبدالله للطاقة: نخطط للمرحلة الثانية بمشروع استكشاف اليورانيوم

مطالبات من الشورى السعودي لوزارة الإسكان

"هدف": إيداع 14.4 مليون ريال مكافآت للمتدربين على رأس العمل

إطلاق أول برنامج صكوك مدعوم بأصول في السعودية

"الشورى" يوجه مطلباً بشأن توظيف السعوديين بالهيئة الملكية للجبيل وينبع