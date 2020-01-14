تطبيق نبض يتخطى شبكات التواصل و يصبح المصدر الأول لزيارات المواقع الإخبارية المرموقة في الوطن العربي

بالنسبة للعديد من الناشرين في منطقة الشرق الأوسط، أصبح تطبيق "نبض"، وهو أبرز وأضخم تطبيق إخباري عربي، المصدر الأساسي والأول لزيارات مواقعهم الإخبارية، و قد تخطى بذلك مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذا السياق، قال محمد يحيى، رئيس الوسائط اليومية في "بي بي سي": "نحن في ’ بي بي سي العربية ‘ نثمّن شراكتنا مع تطبيق ’نبض‘ باعتبارها الشراكة الأكثر قيمة وأهمية بين جميع شراكاتنا الرقمية. وهذا يعكس الأهمية الكبيرة والمتزايدة لمجمعي الأخبار، ومكانة ’ نبض‘ كتطبيق رائد في السوق." وأضاف: "لقد أتاحت لنا شراكتنا مع ’نبض‘ من توسيع نطاق وصولنا للمستخدمين و اكتساب منظور جديد لمتطلبات جمهورنا."

و في إطار جهوده الرامية لدعم شركائه الناشرين، المحليين والإقليميين والدوليين على حد سواء، فقد قام "نبض" بإطلاق لوحة تحكم مخصصة للناشرين، تسمح لهم باستقاء المعلومات وتحليل البيانات التفصيلية للمحتوى الخاص بهم و تفاعل المستخدمين معه عبر منصة "نبض".

من جانبها، قالت مايا مناع، رئيسة التحرير في قناة "آر تي العربية": "يعدّ ’ نبض‘ واحداً من المصادر الرئيسية لزيارات المستخدمين لموقع ’آر تي العربية‘. خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حلّ تطبيق ’ نبض‘ مكان ’تويتر‘، بصفته ثاني أفضل مصدر أساسي للزيارات من وسائل التواصل الاجتماعي إلى موقعنا الالكتروني."

الجدير بالذكر، أن أكثر من ألف ناشر عربي متميز يعتبر تطبيق " نبض " ركن أساسي في استراتيجية نشر المحتوى عبر القنوات الرقمية، إذ يتيح لهم الوصول إلى حجم جمهور هائل والتفاعل معه بشكل مستمر.

من جهته، قال مازن سنجر، رئيس الاستراتيجية التنفيذي في منصة نبض: "نحن نثمّن ونقدر شراكاتنا الاستراتيجية مع شركائنا الناشرين. إن هذه الشراكات مكنتنا من تحقيق أهدافنا المتمثلة في دعم الصحافة المرموقة في منطقتنا، وتقديم محتوى عربي متميز و مناسب للجمهور العربي حول العالم."