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الذهب يتراجع عالمياً لأدنى مستوى في أسبوعين

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الذهب يتراجع عالمياً لأدنى مستوى في أسبوعين الذهب يتراجع عالمياً لأدنى مستوى في أسبوعين

مباشر: تراجعت الذهب عالمياً لأدنى مستوى في أسبوعين خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع اقتراب موعد توقيع الصفقة التجارية.

وينظر المستثمرون باهتمام إلى توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين غداً الأربعاء، في البيت الأبيض.

وتأثر الذهب سلباً من الأنباء الإيجابية بشأن الأوضاع التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، حيث أسقطت إدارة الرئيس دونالد ترامب وصف الصين كمتلاعب بالعملة.

ومن المقرر الإفصاح عن بيانات التضخم في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 8:00 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير/شباط بنحو 0.5 بالمائة أو ما يعادل 7.20 دولار مسجلاً 1543.40 دولار للأوقية.

وفي وقت سابق من التعاملات، لامس الذهب أدنى مستوى منذ تعاملات 3 يناير/كانون الثاني عند مستوى 1535.75 دولار للأوقية.

كما هبط سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.3 بالمائة أو ما يوازي 4.16 دولار ليتراجع إلى 1543.72 دولار للأوقية.

وفي تلك الأثناء، استقر المؤشر الرئيسي للدولار والذي يرصد أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية عند مستوى 97.381.

مباشر (اقتصاد)

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