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تنبيهات من السفارة السعودية في تركيا للمواطنين الراغبين بالاستثمار

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الرياض – مباشر: أصدرت سفارة المملكة العربية لدى تركيا تنبيهات جديدة للمواطنين السعودين الراغبين في الاستثمار في جمهورية تركيا.

وقالت السفارة، في بيان لها، إنه يجب على المواطنين الراغبين في الاستثمار في تركيا بضرورة الإلمام الكامل بالقوانين في تركيا؛ مع التأكيد على معرفة طرق البيع والشراء ومتابعة ما يستجد في هذا الشأن.

ووجهت السفارة السعودية مواطنيها في تركيا بعدم الانسياق لأي تسويق غير موثوق به؛ قد يؤدي لتعرضهم للنصب والاحتيال ولتفادي الكثير من المشاكل وحفظ حقوقهم.

ونبهت السفارة المواطنين ممن لديهم مشاكل مع أصحاب العقار بالتواصل أولا مع السفارة في أنقرة أو القنصلية العامة في إسطنبول؛ لمعرفة الإجراءات القانونية الواجب اتباعها، لمعرفة مصداقية الشركات العاملة في هذا المجال أو أخذ استشارة قانونية من أحد المكاتب المعتمدة.

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