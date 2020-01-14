تنبيهات من السفارة السعودية في تركيا للمواطنين الراغبين بالاستثمار

الرياض – مباشر: أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية لدى تركيا تنبيهات جديدة للمواطنين السعودين الراغبين في الاستثمار في جمهورية تركيا.

وقالت السفارة، في بيان لها، إنه يجب على المواطنين الراغبين في الاستثمار في تركيا بضرورة الإلمام الكامل بالقوانين في تركيا؛ مع التأكيد على معرفة طرق البيع والشراء ومتابعة ما يستجد في هذا الشأن.

ووجهت السفارة السعودية مواطنيها في تركيا بعدم الانسياق لأي تسويق غير موثوق به؛ قد يؤدي لتعرضهم للنصب والاحتيال ولتفادي الكثير من المشاكل وحفظ حقوقهم.

ونبهت السفارة المواطنين ممن لديهم مشاكل مع أصحاب العقار بالتواصل أولا مع السفارة في أنقرة أو القنصلية العامة في إسطنبول؛ لمعرفة الإجراءات القانونية الواجب اتباعها، لمعرفة مصداقية الشركات العاملة في هذا المجال أو أخذ استشارة قانونية من أحد المكاتب المعتمدة.

ترشيحات:

وزير الطاقة السعودي: اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لسلامة المنشآت النفطية

توضيح من التقاعد السعودية بشأن صرف البدلات وتعويض الإجازات

مدينة الملك عبدالله للطاقة: نخطط للمرحلة الثانية بمشروع استكشاف اليورانيوم

مطالبات من الشورى السعودي لوزارة الإسكان

"هدف": إيداع 14.4 مليون ريال مكافآت للمتدربين على رأس العمل

إطلاق أول برنامج صكوك مدعوم بأصول في السعودية

"الشورى" يوجه مطلباً بشأن توظيف السعوديين بالهيئة الملكية للجبيل وينبع