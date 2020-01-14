السوق السعودي يواصل مكاسبه بالمستهل.. وسط صعود شبه جماعي للقطاعات

الرياض ـ مباشر: واصل سوق الأسهم السعودية "تداول"، مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي، في مستهل جلسة اليوم الثلاثاء، وسط صعود شبه جماعي للقطاعات.

وارتفع المؤشر العام للسوق "تاسي" 0.38 بالمائة، بحلول الساعة 10:30 بتوقيت السعودية، بمكاسب بلغت 31.73 نقطة، ليصل إلى مستوى 8,472.87 نقطة.

وبلغت كمية التداول حتى هذه اللحظات 23.4 مليون سهم، بلغت قيمتها 506.13 مليون ريال، من خلال 25.27 ألف صفقة.

وجاءت جميع القطاعات باللون الأخضر، باستثناء قطاع الطاقة الذي مستقراً دون تغيير، في ظل استقرار سهم أرامكو عند مستوياته السابقة.

وتصدر "الإعلام" المكاسب بارتفاع نسبته 1.87 بالمائة، وارتفع قطاع المواد الأساسية 0.56 بالمائة، وصعد قطاعا البنوك والاتصالات 0.46 بالمائة، و0.08 بالمائة على التوالي.

وفيما يخص أداء الأسهم، سجل "تهامة" أعلى المكاسب بارتفاع نسبته 8.63 بالمائة، وكانت أعلى الخسائر لـ"مجموعة الحكير" الذي هبط 1.3 بالمائة.

وفيما يخص السوق الموازي "نمو"، فقد تراجع 0.79 بالمائة في تلك الأثناء، فاقداً 55.79 نقطة من قيمته، ليصل إلى مستوى 6,976.77 نقطة.

وتصدر "بحر العرب" الخسائر بعد هبوطه 3.12 بالمائة، وسجل "الصمعاني" أعلى المكاسب بارتفاع نسبته 0.5 بالمائة.

وواصل سوق الأسهم السعودية "تداول"، مكاسبه بنهاية جلسة أمس الاثنين، ليسجل ارتفاعه الثالث على التوالي، وسط تحسن السيولة، مقارنة بـالجلسة السابقة.

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