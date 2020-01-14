أخبار عاجلة

مساء dmc - داليا مصطفى: انا بناصر الرجال جدا الا أن يثبت العكس -
مساء dmc - قرية جراح بالدقهلية.. قلعة صناعة الزجاج -
مساء dmc - حلقة الجمعة مع (رامي راضوان) 18/1/2020 - الحلقة الكاملة -
مساء dmc - نائبة تونسية تطلب التحقيق مع الغنوشي بعد الاعتداء عليها بالبرلمان -
ألفابت تنضم رسميًا إلى نادي شركات التريليون دولار -
جاك دورسي يطلب من إيلون ماسك نصائح لتحسين تويتر -
AirPods Pro تعاني من تراجع أداء ميزة إلغاء الضوضاء -
آبل قد تضطر للتخلي عن كابل الشحن Lightning -
هواوي تجد بديلًا عن خرائط جوجل لهواتفها -
مبيعات Galaxy S10 تتفوق على S9 ولكن ذلك لم يكن كافيًا! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

"استيراد" البحرينية تبيع حصتها بـ"الأسمنت المتحدة" لشركة سعودية

Google+ Print
"استيراد" البحرينية تبيع حصتها بـ"الأسمنت المتحدة" لشركة سعودية "استيراد" البحرينية تبيع حصتها بـ"الأسمنت المتحدة" لشركة سعودية

مباشر: باعت شركة استيراد الاستثمارية (استيراد)، المدرجة في بورصة البحرين، حصتها في شركة الأسمنت المتحدة بقيمة 2.3 مليون دينار إلى شركة الأسمنت .

ووفقاً لبيان صحفي لبورصة البحرين، فمن المنتظر أن يظهر الأثر المالي الإيجابي لهذه الصفقة في بيانات الربع الأخير من عام 2019 لشركة استيراد.

وحققت شركة استيراد الاستثمارية عائد يتجاوز 50 بالمائة من حصتها في شركة الأسمنت المتحدة خلال السنوات العشرين الماضية.

وبخصوص النتائج المالية لشركة استيراد الاستثمارية في الربع الثالث من العام الماضي، فقد تراجعت أرباحها بنسبة 48 بالمائة إلى 230.176 آلاف دينار بنهاية الربع الثالث من عام 2019، مقابل 446.686 آلاف دينار من عام 2018،  وفقاً لبيان صحفي لبورصة البحرين.

ترشيحات:

مصرف البحرين المركزي يعرض خطته للتحول الرقمي على المؤسسات المالية

الصناعة والاستثمار يرتفعان ببورصة البحرين عند الإغلاق

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
البلدية السعودية تُصدر قراراً إلزامياً للمطاعم لمنع هدر الطعام الزائد

البلدية السعودية تُصدر قراراً إلزامياً للمطاعم لمنع هدر الطعام الزائد

بعد الحكم بالإعدام.. السعودية توافق على طلب إعادة محاكمة المهندس المصري علي أبوالقاسم

بعد الحكم بالإعدام.. السعودية توافق على طلب إعادة محاكمة المهندس المصري علي أبوالقاسم

بإطار مبادرة "الحزام والطريق"..السعودية تعتمد اتفاقية للملكية الفكرية مع الصين

بإطار مبادرة "الحزام والطريق"..السعودية تعتمد اتفاقية للملكية الفكرية مع الصين

العارضة السعودية ريم الصانع تقدم نصائح عن "المواعدة" للفتيات

العارضة السعودية ريم الصانع تقدم نصائح عن "المواعدة" للفتيات