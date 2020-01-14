"استيراد" البحرينية تبيع حصتها بـ"الأسمنت المتحدة" لشركة سعودية

مباشر: باعت شركة استيراد الاستثمارية (استيراد)، المدرجة في بورصة البحرين، حصتها في شركة الأسمنت المتحدة بقيمة 2.3 مليون دينار إلى شركة الأسمنت السعودية.

ووفقاً لبيان صحفي لبورصة البحرين، فمن المنتظر أن يظهر الأثر المالي الإيجابي لهذه الصفقة في بيانات الربع الأخير من عام 2019 لشركة استيراد.

وحققت شركة استيراد الاستثمارية عائد يتجاوز 50 بالمائة من حصتها في شركة الأسمنت المتحدة خلال السنوات العشرين الماضية.

وبخصوص النتائج المالية لشركة استيراد الاستثمارية في الربع الثالث من العام الماضي، فقد تراجعت أرباحها بنسبة 48 بالمائة إلى 230.176 آلاف دينار بنهاية الربع الثالث من عام 2019، مقابل 446.686 آلاف دينار من عام 2018، وفقاً لبيان صحفي لبورصة البحرين.

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